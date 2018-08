Tanz, Vortrag und Ausflug

Auerbach.Auch für den Monat September bietet die Awo Auerbach ihren Mitgliedern und Gästen ein bewährtes Programm. Nach dem Tagesausflug nach Miltenberg mit Besuch des dortigen Michaelismarktes und einem Abstecher zum Kloster Engelberg am heutigen Dienstag (28.) sind die Auerbacher Senioren traditionell gerne gesehene Gäste beim Tag der Generationen im Rahmen des Winzerfestes am Mittwoch, 5. September, ab 14.30 Uhr im Winzerdorf.

Einen erfreulichen Zulauf haben in den letzten Monaten die Tanznachmittage für die ältere Generation mit Livemusik im Bürgerhaus Kronepark gefunden. Die nächste Veranstaltung findet am Sonntag, 9. September, von 15 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, für Kaffee, Kuchen und kühle Getränke ist gesorgt.

Der monatliche Seniorennachmittag am Freitag, 14. September, widmet sich ab 14.30 Uhr dem nicht zu unterschätzenden Thema „Brandschutz im Haushalt“. Hier wird ein Experte der Freiwilligen Feuerwehr nützliche Hinweise für ein überlegtes Handeln bei Gefahrensituationen in Küche und Wohnung vermitteln. Bei Kaffee und Kuchen würde sich die Awo nicht nur über eine rege Teilnahme ihrer Mitglieder freuen, sondern auch gerne viele ältere Mitbürger willkommen heißen, denn alle Awo-Veranstaltungen sind immer für jedermann offen.

Zum Monatsende führt der obligatorische Tagesausflug am Dienstag, 25. September, in die Pfalz. Ziele sind der Weinort Neustadt an der Weinstraße und das Hambacher Schloss, eine der bedeutendsten Stätten der deutschen Geschichte.

Anmeldung zur Fahrt wie bisherr bei Horst Knop, Telefon 06251/74887. kn

