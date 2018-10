Tanz, Vortrag und Ausflug nach Karlsruhe

Auerbach.Auch im November bietet die Awo Auerbach ihren Mitgliedern, Freunden und sonstigen Interessenten ein attraktives Programm. Zum Auftakt findet am Sonntag, 4. November, ab 15 Uhr im Bürgerhaus Kronepark der beliebte Tanznachmittag für Ältere und Junggebliebene statt. Für die Livemusik konnte wieder einmal Alleinunterhalter Gerald Schneider gewonnen werden, der vor allem mit seinen Saxofon Solis zu begeistern weiß.

Am Freitag, 9. November, treffen sich um 14.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark nicht nur die Auerbacher Senioren, sondern auch gern gesehene Gäste aus den Stadtteilen zum monatlichen Seniorennachmittag bei Kaffee und Kuchen. Zur besonderen Unterhaltung wird der bekannte Heimatfotograf Gerhard Lützkendorf mit auserwählten Bildern aus Vergangenheit und Gegenwart Auerbachs beitragen.

Abgerundet wird das Programm durch einen Busausflug nach Karlsruhe am Dienstag, 27. November, ab 10 Uhr. Das besondere Highlight dieser Fahrt ist, dass an diesem Tag der bekannte Christkindelmarkt in der Innenstadt eröffnet wird. Dazu sind alle Straßen und Plätze festlich dekoriert und in den späten Nachmittagsstunden illuminiert. Somit können die Teilnehmer schon sehr früh die Adventszeit für sich einläuten.

Sehenswert dürfte auch die Karlsruher „Eiszeit“ sein, deren Bahn auf dem Schlossplatz ebenfalls ab diesem Tag geöffnet ist. Dabei bietet sich auch ein Blick auf und in das Karlsruher Schloss an. Allerdings sind bereits jetzt fast alle Plätze vergeben, daher empfiehlt sich eine schnelle Anmeldung bei Fahrtenleiter Horst Knop, Telefon 06251/74887.

Hinweisen möchte die Awo Auerbach bereits auf ihren Waffelstand beim Auerbacher Weihnachtsmarkt am 1. und 2. Dezember im Auerbacher Kronepark. kn

