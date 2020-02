Tanzabend der SSG Bensheim in der Weststadthalle

Bensheim.Die Tanzabteilung der DJK-SSG Bensheim lädt zu ihrem diesjährigen Tanzabend ein. Mittlerweile ist es eine liebgewonnene Tradition geworden, dass sich alle Gruppen der Abteilung von klein bis groß einmal im Jahr präsentieren. Auch dieses Jahr haben sich die Tänzerinnen darauf vorbereitet und freuen sich, bereits im März ihre Stücke zu zeigen. Anders als in den Vorjahren findet der Tanzabend in der etwas kühleren Jahreszeit statt.

Neu ist außerdem der Veranstaltungsort: Getanzt wird in der Weststadthalle. Dort können alle Interessierten die aktuellen Choreographien, ältere Stücke, aber auch eigens für den Abend einstudierte Tänze bestaunen. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet am Freitag, 13. März, um 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) in der Weststadthalle, Bensheim statt.

Weitere Informationen zum Tanzabend gibt es auf der Homepage und auf Facebook. red/Bild: SSG

