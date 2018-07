Tanzabteilung feiert Jubiläum

Anzeige

Auerbach.Die Tanzabteilung der TSV Rot-Weiß Auerbach feiert im Oktober ihr 40-jähriges Bestehen. Begonnen hat alles im August 1988, als der Tanzclub Grün-Gold-Casino Bensheim in den Verein integriert wurde. Es war seinerzeit die elfte Abteilung der TSV.

Vieles hat sich seitdem verändert. Nachdem der Trainingsbetrieb zwischenzeitlich fast zum Erliegen gekommen war, startete die Abteilung im November 2014 neu durch. Auch im vierten Jahr nach dem Comeback hat der Vorstand noch viele neue Ideen. So wurde beispielsweise in diesem Jahr ein zusätzliches Kurssystem eingeführt. Es können also auch Personen, die nicht Mitglied in der TSV sind, von den Trainingsangeboten profitieren und sich nach und nach für die Breitensportgruppe fit machen.

Nach den Sommerferien wird es montags eine feste Discofox-Gruppe geben. Trainiert wird unter der fachkundigen Leitung von Mike Cunnigham von 19.30 bis 20.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach.