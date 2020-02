Tanzen bei der TSV Auerbach

Auerbach.Am 1. März startet die Abteilung Tanzen der TSV Auerbach mit einem neuen Kurs und Workshop in die neue Saison. Sonntags zwischen 18.15 und 19.15 Uhr können Paare, die ihre Kenntnisse in Standard- und Lateintänzen auffrischen möchten, an fünf Abenden einen Wieder-Einsteigerkurs belegen. Getanzt wird in der vereinseigenen Gymnastikhalle auf dem Weiherhausgelände hinter der Skaterbahn.

Annika Osche, die auch die Discofoxgruppe leitet, bietet montags von 20.45 bis 21.45 Uhr einen Salsa-Workshop im Bürgerhaus Kronepark an. Mehr Informationen zu Kursen und Workshopfs finden Interessenten auf der Homepage der TSV unter tanzen.mcrichter.de. Dort ist auch mit wenigen Klicks eine Anmeldung möglich. Derzeit ist die Abteilung intensiv mit der Planung eines besonderen Tanzabends beschäftigt. Mit einem „Tanz in den Mai“ soll erstmalig, zusammen mit der Musikabteilung, eine Veranstaltung mit Livemusik bis nach Mitternacht statffinden. Die Bewirtung wird im Nebenraum der Vereinsgaststätte erfolgen, während in der angrenzenden Turnhalle getanzt wird. Neben den Neuheiten treffen sich weiterhin die etablierten Tanzgruppen, sonntags ab 19.30 Uhr Standard- und Lateintänze auf einfachem Niveau und mittwochs von 20 Uhr bis 21.30 Uhr für die Fortgeschrittenen. Discofox wird montags von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr angeboten. Quereinsteiger sind jederzeit willkommen.

Weitere Informationen können auch bei Claudia Richter unter Telefon 06251/70881 oder tsvtanzen@icloud.com erfragt werden. gs

