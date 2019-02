Tanzen, Fastnacht und Busfahrten

Auerbach.Für die Monate Februar und März hat die Awo Auerbach wieder ein abwechslungsreiches Programm für ihre Mitglieder und Freunde zusammengestellt.

Nach dem Spielenachmittag am 1. Februar folgt am Sonntag, 17. Februar, ab 15 Uhr der sehr beliebte Tanznachmittag für alle Generationen, insbesondere aber 60 plus. Der musikalische Part liegt dabei in den bewährten Händen von Alleinunterhalter Gerald Schneider. Für Kaffee, Kuchen und erfrischende Getränke ist wie immer gesorgt.

Zum Monatsende führt eine Busreise am 26. Februar nach Worms. Hier ist, wie bei der erfolgreichen Fahrt nach Frankfurt in die neue Altstadt, eine Stadtführung unter dem Motto „Zu Fuß durch zwei Jahrtausende“ vorgesehen. Ziele sind der Dom, der älteste erhaltene jüdische Friedhof Europas „Heiliger Sand“ sowie die Stätten der Reformation in der Nibelungenstadt.

Vor der Führung besteht Gelegenheit, sich im Brauhaus Zwölf Apostel in der Nähe des Doms zu stärken. Nach der Führung ist noch Zeit, die Innenstadt zu erkunden. Zurzeit sind für dieses Fahrt nur noch zehn Plätze frei. Anmeldeformulare können bei Horst Knop (Tel. 06251/74788) angefordert werden.

Zumindest bei der Awo ist das Thema Fastnacht wie jedes Jahr auch diesmal aktuell. Dazu treffen sich Auerbachs närrische Senioren und ihre Freunde aus den Stadtteilen am Freitag, 1. März, ab 14.31 Uhr im fastnachtlich geschmückten Bürgerhaus Kronepark. Mit Livemusik und Lustigem aus der Bütt wollen die Aktiven der Arbeiterwohlfahrt allen närrischen Gästen zwei unterhaltsame Stunden bereiten.

Am Sonntag, 17. März, treffen sich ab 15 Uhr Freunde eines gepflegten Tanzes nach den Klängen von Oskar Ringhof im Bürgerhaus Kronepark. Die dritte Busreise führt am 26. März nach Bruchsal, wo das Schloss im Mittelpunkt des Programms steht. Zu allen Unternehmungen gibt es zeitnahe Hinweise im BA-Vereinsspiegel. kn

