Der Eventchor rundet das Konzert mit Bekanntem und Beschwingtem zum Thema Tanzen ab. Aufgeführt wird im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach – und zwar am Sonntag, 10. Juni, 18.30 Uhr.

Mit einem etwas anderen Programm wird der Eventchor Bensheim schon zwei Tage vorher auftreten: am Freitag, 8. Juni, um 19.30 Uhr in der Lutherkirche in Griesheim. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. red

