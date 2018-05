Anzeige

Im zweiten Teil des Konzertes kommt Moderneres zur Aufführung. Die inzwischen überregional bekannten Nowak-Sisters haben neue Lieder ins Programm genommen. Sie werden Stücke singen, die sie für eine Veranstaltung mit der Jazzdancegruppe Invisible vorbereitet haben, die im September im Parktheater stattfinden wird. Der Eventchor rundet das Konzert mit Bekanntem und Beschwingtem zum Thema „Tanzen“ ab.

Mit einem etwas anderen Programm wird der Eventchor schon zwei Tage vorher auftreten: am Freitag, 8. Juni, um 19.30 Uhr in der Lutherkirche in Griesheim.

Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. red

