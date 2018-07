Anzeige

Auerbach.Auch im Juli erwartet die Mitglieder und Gäste der Arbeiterwohlfahrt Auerbach wieder ein interessantes Programm. Der monatliche und beliebte Tanznachmittag im Bürgerhaus Kronepark findet mit Livemusik am Sonntag, 22. Juli, ab 15 Uhr statt. Hier ist der Eintritt frei. Kaffee und Kuchen wird bei der Veranstaltung gereicht.

Ein jährlicher Höhepunkt des Awo-Reiseprogramms ist der Familienausflug in den Sommerferien, diesmal am Dienstag, 31. Juli. Hierzu sind nicht nur Senioren, sondern auch junge Familien oder Großeltern mit ihren Enkeln oder Urenkeln willkommen. Um vor allem den Kindern gerecht zu werden, ist in diesem Jahr der Kurpfalzpark in Wachenheim das Tagesziel, schreibt der Ortsverein. Für Kinder bis 14 Jahre ist die Teilnahme kostenlos und auch für die Erwachsenen wird der Eintritt subventioniert. Bei entsprechender Nachfrage wird ein zweiter Bus eingesetzt. red