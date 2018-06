Anzeige

Bensheim.Eine Heilige Messe muss nicht immer in einem Gotteshaus stattfinden. Bei schönem Wetter wie am Sonntag bekommen die Veranstaltungen unter freiem Himmel eine tolle Atmosphäre. Noch dazu, wenn so ein idyllisches Plätzchen an der Bleiche in unmittelbarer Nähe der Lauter ausgewählt wird. Pfarrer Thomas Catta zelebrierte den Gottesdienst der Gemeinde Sankt Georg mit Tauferneuerung, die einen regen Zuspruch fand. Musikalisch umrahmt wurde die Messe vom Kinderchor der Kantorei. tz/Bild: Lotz