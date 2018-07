Anzeige

Bensheim.Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße als Kanalnetzbetreiber führt nach den gesetzlichen Vorgaben jedes Jahr Kanalbauwerksprüfungen durch. Dabei wurde festgestellt, dass die Decke am Schachtbauwerk in der Taunusstraße zwischen Eifelstraße und Gartenstraße Schäden aufweist, die in geschlossener Bauweise nicht mehr zu sanieren sind.

Es ist daher vorgesehen, in der Zeit von Montag (9.) bis Freitag, 20. Juli, die vorhandene Decke abzubrechen und zu erneuern. In diesem Zeitraum ist die Taunusstraße zwischen der Gartenstraße und Eifelstraße voll gesperrt.

Der Zeitraum wurde aufgrund der hessischen Sommerferien so gewählt, dass keine Beeinträchtigungen für die Schule und dem daraus resultierenden Verkehr bestehen, schreibt der KMB. Die Zuwegung zu den Grundstücken sei in den meisten Fällen gewährleistet. Man sei bemüht, die Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten.