Team Sicherheit und Ordnung zieht um

Bensheim.Nachdem der Eigenbetrieb Kinderbetreuung sich inzwischen an seinem neuen Standort an der Darmstädter Straße 52 eingerichtet hat, steht nun der nächste Umzug innerhalb der Stadtverwaltung an. Das Team Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Soziales zieht ins Rathaus ein und ist künftig im Erdgeschoss und in Räumen im ersten Stock zu finden.

Der Umzug wird am Dienstag (25.) und Mittwoch (26.)

...