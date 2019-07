Teams für Fußballturnier gesucht

Bensheim.Der Ausländerbeirat der Stadt Bensheim startet demnächst sein zweites Migranten-Fußballturnier. Das Motto lautet wiederum „Sport verbindet Menschen über alle Grenzen hinweg“.

Beim vorigen Turnier landete das gastgebende Bergstraßen-Team auf dem ersten Platz (wir haben berichtet), und gleichzeitig wurden einzelne Spieler als bester Torwart und bester Torschütze ausgezeichnet – und dies trotz fehlender Trainingsmöglichkeiten auf einem Spielfeld oder in einer Halle. Für das Turnier am 21. September in der Weststadthalle sucht der Ausländerbeirat deutsche Mannschaften aus Bensheim und Umgebung, die Interesse am Migranten-Turnier haben.

Ganztägig werden 20 Teams für einen guten Zweck und eine faire Gesellschaft spielen. Interessierte sind willkommen. Kontakte über Fatemeh Schmidt, Telefon 0170/4957745, schmidtfatemeh@aol.com und Mohammadreza Alizada, 0151/66313188. gs/Bild: Ausländerbeirat

