Teamwork auf einsamer Insel in Finnland

Bensheim.„Das ist das Schönste, was ich bisher in der Natur gesehen habe“, meinte die 13-jährige Laura, nachdem das Motorboot an einer Insel im Päijänne-See, der mit seiner Länge von 120 Kilometern der längste See in Finnland ist, angelegt hat.

Das Staunen und die Begeisterung der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen waren sehr groß. Nicht nur, dass viele von ihnen zum ersten Mal alleine einen Urlaub unternahmen, sondern auch deswegen, weil das skandinavische Land mit seinen atemberaubenden Landschaftspanoramen und glasklaren Seen nur allzu leicht dazu verführt, sich einfach einmal verzaubern zu lassen.

Finnland ist das sechstgrößte Land Europas und hat aber mit knapp 5,5 Millionen Menschen nur relativ wenige Einwohner. Es ist vor allem für seine unberührte Natur samt ihrer 60 000 Seen bekannt. Alles in allem also ein idealer Ort, um abzuschalten und sich inspirieren zu lassen. Um die Wirkung und Magie der Natur zu nutzen, veranstaltete der Verein Active Learning nun zum ersten Mal ein Motivationstraining in der Nähe der Kleinstadt Jyväskylä.

Konzert wird weiterentwickelt

Bereits seit dem Jahr 2010 engagiert sich der Verein für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche und ist dabei stets flexibel geblieben, um auf die Bedürfnisse und sozialen Herausforderungen in der Gesellschaft entsprechend reagieren zu können.

„Wir versuchen unser Konzept immer weiter zu entwickeln. Viele Kinder und Jugendliche haben nicht nur mit dem Lernen, sondern vor allem mit der Motivation oder generell mit der Stärkung der eigenen Persönlichkeit Schwierigkeiten. In der heutigen Zeit ist das leider immer häufiger der Fall. In sozialen Netzwerken sind Kinder und Jugendlichen nicht selten sozialem Druck ausgesetzt. Der Raum für eine wirklich freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit verkleinert sich zunehmend – und genau dort sind wir in der Pflicht, Kindern zu helfen“, betont einer der Vereinsgründer und Initiator des Camps, Hauke Lerchl.

Um diesem Ziel auch weiterhin zu folgen, möchte der Verein für seine Teilnehmer in den Grenzen seiner Möglichkeiten weitere Bildungs- und Erlebniscamps durchführen. Mit der Hilfe von Vereinspaten von der Bergstraße und aus der Umgebung war es nun möglich, erstmalig ein solches Projekt in Finnland abzuhalten.

Drei Tage verbrachte die Teilnehmergruppe in der Kleinstadt Jyväskylä und lernte dort Land und Leute kennen. Eine Freundin des Projektes begrüßte Active Learning gemeinsam mit ihrer Familie und unterstützte das Vorhaben mit Unterkünften und der allgemeinen Planung. Da die Finnen ein sehr gutes Englisch sprechen, diente die Fahrt zugleich als Sprachreise.

Es gab zunächst verschiedene Tages-Projekte, welche der Vorbereitung auf das eigentliche Highlight der Reise dienten, nämlich dem Verbleib auf einer der vielen finnischen Inseln – umrandet von nichts anderem als Natur und Idylle. So gewöhnte man sich bei einer Kanu-Tour an das Wasser in den Seen und achtete darauf, sich gegenseitig zu unterstützen und dabei seine eigene Kraft entsprechend einzuteilen. Wichtig war es auch, seine Grenzen zu erkennen und den Willen zu schulen, als Gemeinschaft weiterzumachen, wenn man normalerweise vielleicht aufgeben würde.

„Wir haben uns während der Kanufahrt immer wieder gegenseitig motiviert und das hat am Ende richtig viel Spaß gemacht“, erklärte der 13-jährige Patrick. „Für mich war vor allem das Klettern im Hochseilgarten eine wirklich coole Erfahrung. Die Natur zu spüren und zu merken, dass man durch Teamwork vorankommt, war einfach toll“, ergänzt sein Freund Jan (14 Jahre).

Zu den weiteren Vorbereitungen gehörte das Planen des Aufenthalts auf der Insel. So sollten die Kinder bei der Beschaffung der Lebensmittel umweltbewusst entscheiden, was wirklich sinnvoll war mitzunehmen und dabei möglichst wenig oder bestenfalls gar keinen Müll verursachen.

„Es ist wie eine andere Welt. Man hört nur das Wasser rauschen, die Tiere, den Wind. Ich habe noch nie so sauberes Wasser gesehen. Die Sonne strahlt einem ins Gesicht und man beginnt zu genießen und über das Leben nachzudenken“, schwärmte Tamana Haschemi, die ursprünglich selbst einmal als Schülerin am Projekt teilgenommen und nunmehr seit einigen Jahren als besonders zuverlässige Betreuerin von Active Learning die Teilnehmergruppe ebenfalls begleitet hatte.

Da es auf der Insel keinen Strom gibt, gingen bereits am ersten Tag viele der Mobiltelefone der Teilnehmer in Ruhestand. Besonders verblüffend war laut Hauke Lerchl zu sehen, wie schnell die Teilnehmer auf der Insel zurechtgefunden hatten. Drei Tage komplett ohne Handy ist für manchen Jugendlichen und Erwachsenen ein undenkbarer Zustand.

Doch gerade dieses Loslösen tat den Jugendlichen unheimlich gut. Es sorgte dafür, dass die Gemeinschaft in den Mittelpunkt rückte. Man half sich, kochte zusammen, ging gemeinsam spazieren, erkundete die Umgebung und löste die kreativen Tagesaufgaben in der Gruppe. Die Teilnehmer konnten so viele wertvolle Eindrücke und Erfahrungen sammeln. Ein solches Motivationstraining ist gewiss mit keinem normalen Urlaub zu vergleichen. Es ist nicht nur eine Rundum-Betreuung, sondern zugleich ein Personal-Coaching, das bei der Abreise beginnt und erst bei der Ankunft wieder endet. red

