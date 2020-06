Teilnehmer müssen sich anmelden

Bensheim.Das Sportabzeichen in Bensheim nimmt wieder Fahrt auf, aber es wird anders ablaufen als bisher, heißt es von Seiten der Organisatoren. Die Teilnehmer müssen sich per E-Mail unter spoabz.bensheim@web.de anmelden. Dabei muss Folgendes angegeben werden: Name, Geburtsdatum und die gewünschten Disziplinen aus den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Derzeit findet kein Hochsprung statt.

Alle weiteren Disziplinen sollen, soweit notwendig, mit eigenem Sportgerät durchgeführt werden (Hygienekonzept). Nach der Anmeldung koordiniert das Sportabzeichen-Team die Teilnehmer und geben Termine per Mail zurück. Dabei ist auf die Anhänge und die zurzeit notwendige unterschriebe Zustimmung zum Hygienekonzept zu achten.

Dieser unterschriebene Abschnitt ist vor Prüfungsbeginn bei der Prüfungsleitung abzugeben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.06.2020