Tempel und Teeplantagen

Bensheim.„Ayubowan – ich wünsche ein langes glückliches Leben“, so begann in der Frühe jeder Reisetag der unternehmungslustigen Gruppe der Pfarrgemeinde Sankt Georg, die sich zwei Wochen lang auf einer Bildungs- und Studienreise in Sri Lanka befand.

25 Teilnehmer waren begeistert von der reichen Kultur und tropischen Natur der Insel. Besonders faszinierend war jedoch die Begegnung mit den anderen Religionen. Da können sich Buddhismus und Christentum in manchen Belangen ganz nahe kommen und dann auch wieder so unterschiedlich sein. So konnte man nicht nur Tempel besichtigen, Wichtiges über das Zusammenleben von Hindus, Christen, Buddhisten und Muslimen lernen, sondern auch seinen eigenen Glauben und Gottesbilder hinterfragen. In einem Gottesdienst im Priesterseminar Sidupiyanila der Oblaten fand Pfarrer Thomas Catta in seiner Predigt die passenden Worte für die vielen berührenden Begegnungen und Eindrücke, die die Tage der Gruppe prägten.

Beeindruckend waren freilich auch die unmittelbaren Begegnungen mit Elefanten, Affen oder Schildkröten, das konkrete Erleben eines Dschungels oder der Mangrovenwälder an der Küste.

Einige der Reiseteilnehmer ließen sich eine ayurvedische Massage gefallen, während andere den Hotelpool genossen. Nicht zuletzt begeisterten sich die Bensheimer für Spezialitäten wie Teeplantagen, Zimt- und Gewürzproduktion oder eine Eisenbahnfahrt durch das Hochland, ein Elefantenwaisenhaus und natürlich Kokosnusspalmen und deren Verarbeitung.

Eine Reise, die in allen Belangen die optimistischsten Erwartungen der Teilnehmer aus Bensheim übertraf. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.03.2019