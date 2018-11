Tennisclub denkt über Hallenneubau nach

Bensheim.Dass der TC Blau-Weiß Bensheim vor schwierigen Entscheidungen steht, belegten die Einlassungen von Anlagenwart Michael Hundsdorf während der Jahreshauptversammlung. Die nötigen Renovierungsarbeiten am Clubheim und den sanitären Anlagen oder die Pflegemaßnahmen an der Außenanlage sind durchaus kostenintensiv, aber leistbar.

Zur Belastung könnte sich dagegen die in die Jahre gekommene Traglufthalle entwickeln – ein großer Kostenfaktor und gleichzeitig eine wichtige Einnahmequelle. Auf- und Abbau sowie Betriebs- und Energiekosten verschlingen einen höheren fünfstelligen Betrag, dazu kamen in dieser Saison Reparaturmaßnahmen an der Außenhaut im mittleren vierstelligen Bereich. Zudem könnten sich – laut Hundsdorf – aufwendige Überholungen der 88 Bodenanker der Konstruktion anbahnen.

Auf der anderen Seite sind die überdachten Plätze in diesem Winterhalbjahr so gut ausgelastet wie selten zuvor, das spült Geld in die Kasse, berichtete Schoenrock: „Darauf können wir nicht verzichten.“

Dass der TCB aus sportlicher und finanzieller Hinsicht auch zukünftig auf ein Winterquartier angewiesen ist, ist unstrittig. Die Frage, die aufgeworfen wurde, ist, ob weiterhin erhebliche finanzielle Mittel in die Erhaltung der Traglufthalle fließen sollen oder ob andere Schrauben gedreht werden müssen: Könnte der Neubau einer Tennishalle die Lösung sein?

Der Tennisclub beschäftigt sich auch mit diesem Szenario. In zwei Workshops, bei denen Mitglieder vor einigen Wochen Leitfäden für die Zukunft erarbeitet hatten, wurde unter anderem der Neubau einer Tennishalle auf die Agenda gesetzt. In der Versammlung kam das Thema nun in großer Runde auf den Tisch. Der Vertreter einer auf die Errichtung von Tennishallen spezialisierten Firma, Martin Rodi, skizzierte die einzelnen Etappen und die Kosten eines solchen Projekts. Circa 1,2 Millionen Euro, netto, müssten für eine moderne, energieeffiziente Vierfeldhalle aufgebracht werden. Die reine Bauzeit veranschlagte der Experte auf vier bis sechs Monate.

TC-Vorsitzender Tom Schoenrock bezeichnete die Ausführungen zu einem Hallenneubau als Startschuss für eine intensivere Auseinandersetzung mit diesem Punkt. „Wir sind ganz am Anfang des Prozesses.“ Ob und wie sich ein solcher Plan umsetzen lässt, soll von einer noch zu berufenden Task-Force in den nächsten Monaten ermittelt werden. eh

