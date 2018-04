Anzeige

Die erste Möglichkeit hierfür besteht bereits am Donnerstag (12.), wenn es das Wetter zulässt. Ebenfalls als Angebot an alle Tennisinteressierten findet am 22. April der Tag der offenen Tür beim TCA statt. Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Deutschland spielt Tennis“ lädt der Tennisclub Auerbach neben den Vereinsmitgliedern insbesondere interessierte Neulinge und Wiedereinsteiger ein, die hier unter Anleitung eines Trainers den Tennissport für sich entdecken können.

Die Ligasaison, in der der TC Auerbach in diesem Jahr mit drei Mannschaften vertreten ist, beginnt am 5. Mai. nico

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.04.2018