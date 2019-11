Termin steht fest: Bürgermeisterwahl ist am 21. Juni

Bensheim.Diskussionsbedarf gab es am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung keinen – die Fraktionen hatten sich schon im Vorfeld geeinigt: Am Sonntag, 21. Juni 2020, ist in Bensheim Bürgermeisterwahl. Eine mögliche Stichwahl wäre zwei Wochen später am 5. Juli. Damit stehen die Rahmenbedingungen fest. Wer im nächsten Jahr allerdings seinen Hut in den Ring wirft, ist noch offen. Bürgermeister Rolf Richter (CDU) dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach für eine zweite Amtszeit kandidieren. Die offizielle Verlautbarung fehlt jedoch noch. Ob es weitere Bewerber gibt, könnte sich bis Ende dieses Jahres klären, wenn innerhalb der Parteien Klarheit herrscht, wie man mit dem Thema umgehen möchte. 2014 war Richter gegen Franz Apfel (BfB) und Sylvia Kloetzel (SPD) angetreten. dr/Archivbild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.11.2019