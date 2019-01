Testphase für Radeln in der Fußgängerzone

Bensheim.Soll die Fußgängerzone zeitweise für den Radverkehr freigegeben werden? Im Rahmen der „Zukunftswerkstatt Innenstadtdialog Bensheim 2030“ wurde ein solcher Vorschlag für die Freigabe des Radverkehrs in den Abend- und Nachstunden formuliert. Im September hatte die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, den Magistrat mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Konzeptes für eine sechsmonatige Testphase im Sommer zu beauftragen. In der Sitzung des Ortsbeirates Mitte wurde der nun vorliegende Entwurf aus dem Rathaus diskutiert und bei einer Gegenstimme angenommen.

Neben der grundsätzlichen Zustimmung wie sie Ortsvorsteher Marco Weißmüller oder Christine Deppert (beide CDU) äußerten, beide sprachen von einem guten Konzept, gab es auch einige kritische Einwürfe. Markus Woißyk (CDU) hinterfragte den allgemeinen „Zugewinn“ der Maßnahme. Man werde dadurch weder mehr Leute aufs Fahrrad bringen noch den CO2-Ausstoß senken. Michael Horschler (parteilos) erinnerte an das allgemeine Gefährdungspotential, das die Begegnung zwischen Radlern und Fußgängern auf einem gemeinsamen Verkehrsweg auch außerhalb von Stoßzeiten bergen könne.

Dass die Stoßzeiten in der Bensheimer Fußgängerzone in den Abend-, Nacht- und frühen Morgenstunden üblicherweise überschaubar sind, ist bekannt. Ein höheres Gefährdungspotential müsse im Sommer im Umfeld der gastronomischen Betriebe in der City mit Außenbewirtschaftung angenommen werden, meinte Weißmüller.

Ob der morgendliche Schulverkehr an den Zuwegen zur Liebfrauenschule mit höheren Risiken verbunden ist, dürfte in diesem Zusammenhang wohl noch thematisiert werden.

Das Konzept sieht vor, die komplette Fußgängerzone von 20 bis 8 Uhr, also außerhalb der Kernöffnungszeiten der Geschäfte in der Innenstadt, für den Fahrradverkehr freizugeben. Die Entwicklungen sollen während der Pilotphase kontrolliert und dokumentiert werden. Der Ortsbeirat plädierte zudem dafür, die Anzahl der Radfahrer in diesen Stunden stichprobenartig zu erfassen.

Nur Schritttempo

An den Eingängen, circa 22, zu den verschiedenen Bereichen der Fußgängerzone müssen entsprechende Hinweisschilder aufgestellt werden. Fußgänger haben Vorrang vor den Radfahrern, die nur Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. Da könne man sein Rad ja gleich schieben, zweifelte Woißyk an dieser Stelle erneut.

Jochen Kredel (GLB) merkte an, dass es nicht leicht sei, sich mit einem Fahrrad im Schritttempo fortzubewegen, dies verlange den City-Bikern ein gewisses fahrerisches Vermögen ab. Horschler meinte, dass die Einhaltung der Geschwindigkeit durch die Radfahrer sowie fehlende Sanktionsmöglichkeiten zu Problemen führen könnten und votierte gegen das Projekt.

Der Rest des Gremiums stimmte dem Konzept zu. „Nach der Testphase sind wir schlauer“, sagte Kredel. Sollten sich während der praktischen Erprobung Schwierigkeiten ergeben, könne der Testlauf gegebenenfalls verkürzt werden, bemerkte Thorsten Eschborn (FDP).

Ein weiteres Mal beschäftigte sich der Ortsbeirat mit dem vorhabengebundenen Bebauungsplan für das Seniorenzentrum auf dem ehemaligen DRK-Gelände in der Rodensteinstraße. Nach einer weiteren Offenlage stimmte das Gremium dem in wenigen Punkten (technische Einrichtung auf den Dachflächen, Stellflächen und Einfriedung benachbarter Grundstücke) veränderten Bebauungsplan sowie dem Durchführungsvertrag zu. Birgit Schocke (SPD), Thorsten Eschborn und Michael Horschler enthielten sich der Stimme.

Zum Ende der Sitzung des Ortsbeirates Mitte ergriff Markus Woißyk nochmals das Wort. Woißyk gab seiner Verärgerung Ausdruck über die Art und Weise, wie sich einige Mitglieder des Gremiums vor einigen Wochen öffentlich zu Wort gemeldet hatten.

Stress am Ende

Zur Erinnerung: Kurz vor Weihnachten hatten sich Mitglieder der Ortsbeiräte Mitte und West im Gespräch mit dieser Zeitung beklagt. Kritisiert wurde dabei unter anderem der Umgang der Verwaltung mit dem Ortsbeirat, der Arbeitsstil innerhalb des Organs, als auch der Umgang mit Bürgern, die im Rahmen der Bürgerbeteiligung im Ortsbeirat vorsprechen.

Woißyk wies diese Kritik zurück und missbilligte den Inhalt der Einlassungen sowie das Vorgehen seiner Kollegen. Birgit Schocke und Michael Horschler untermauerten ihre im BA gemachten Vorwürfe mit Beispielen für einen bisweilen unschönen Ton im Ortsbeirat und die Geringschätzung des Gremiums durch einzelne Mitglieder der Verwaltung.

Wie Woißyk hätte sich auch Marco Weißmüller zunächst eine interne Kommunikation erwünscht. Dass die Mitglieder des Ortsbeirates den Weg an die Öffentlichkeit gewählt hatten, monierte der Ortsvorsteher nicht.

Jochen Kredel (GLB) mahnte in dieser Sache zu Gelassenheit. Mit ihren Anliegen an die Öffentlichkeit zu gehen, sei das „gute Recht“ der Opposition. eh

