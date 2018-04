Anzeige

Bensheim.Netzwerke, zumal soziale, sind aus unserer digitalen, immer mehr zusammenwachsenden Welt nicht mehr wegzudenken. Glücklich, wer zwecks musikalischer Horizonterweiterung auf ein solches zurückgreifen kann.

Die Bensheimer Stadtkapelle ist in der komfortablen Situation, vernetze Spieler in ihren Reihen zu besitzen: Der Kontakt zu Musikern des renommierten Staatstheaters in Darmstadt ist traditionell gut gepflegt, gehörte doch das eine oder andere Orchestermitglied, auch zum festen Stamm der Stadtkapelle Bensheim. So war der jetzige Stadtkapellen-Dirigent Werner Müller in den 70er Jahren als Trompeter in Darmstadt engagiert.

Für das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle am Sonntag (8.), 17 Uhr, im Bensheimer Parktheater haben in diesem Zusammenhang die Musiker um Werner Müller einen besonderen Leckerbissen vorbereitet. Marina Fixle, ihres Zeichens Trompeterin am Staatstheater, spielt, begleitet von der Stadtkapelle die „Teufelszunge“, eine Bravourpolka, die an Solistin und Stadtkapelle höchste spielerische Ansprüche stellt. Das ist eine echte Herausforderung für alle Beteiligten, so Dirigent Müller, der momentan die Probearbeit forciert.