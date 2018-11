Text und Bild als Gesamtkunstwerk

Bensheim.Frédéric Pajak ist ein französischer und Schweizer Zeichner und Schriftsteller. Schon in diesem kurzen Satz zur Biografie klingt etwas für Pajak ganz Wesentliches an. Der mehrfach preisgekrönte Autor begegnet der Gewissheit mit Skepsis. Wie die Grenze zwischen zwei Ländern überschreitet er auch die zwischen künstlerischen Genres. Er ist Zeichner und Texter, jedoch nicht mal das eine und dann das andere, sondern beides zugleich.

Das Buch neu erfunden

Er habe damit das Buch neu erfunden, wird manchmal behauptet. Gemeint ist seine spezifische Art der Verbindung von Text und Bild, in der nicht das eine erklärend für das andere eingesetzt wird. Weder sind seine Zeichnungen die Illustration seiner Texte noch die Texte nur erläuternde Unterschrift für die Bilder.

Und doch sind auf jeder Seite seiner auf Deutsch als „Ungewisses Manifest“ erschienenen Bücher je eine schwarz-weiße Zeichnung und eine in sich abgeschlossene Textpassage einander zugeordnet. Es geht in der auf neun Bände angelegten Reihe – drei sind bislang erschienen – um eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit dem Leben und den Gedanken Walter Benjamins.

Die Bilder zeigen zum Beispiel historische oder aktuelle Straßenansichten von Paris, wo Benjamin in den 1920er und 30er Jahren lebte, und wenn der Text sich mit dem Lärmdunst an einem heißen Nachmittag in der Stadt beschäftigt, zeigt das zugehörige Bild ein demoliertes Fahrrad, von dem aber nicht die Rede war.

Andere Blätter funktionieren dann doch wieder wie eine Art Illustration, etwa wenn es um eine Fahrt Walter Benjamins nach Ibiza an Bord des Dampfers Catania geht. Am ehesten zu vergleichen ist das vielleicht mit einer Art essayistischer Graphic Novel. Der Leser ist auf äußerst anregende Weise gefordert, das spezifische Verhältnis von Text und Bild stets neu zu ergründen – aber auch mit eigenen Überlegungen und Assoziationen zu füllen.

Einige der Tuschzeichnungen, die den bisher erschienenen Bänden zugrunde liegen, sind nun im Original in einer Sonderausstellung des Bensheimer Museums zu sehen. Es sind kleine Blätter, die den Betrachter mit den tief tuscheschwarzen Flächen und dem dazwischen hell aufflackernden, manchmal fast grell wirkenden Weiß in den Bann ziehen.

Zum 80. Gedenktag der Pogromnacht wurde die Ausstellung am Freitag eröffnet. Dabei gab es Gelegenheit, Frédéric Pajak persönlich kennenzulernen. Als Veranstalter hatten der Auerbacher Synagogenverein und das Museum Bensheim die Unterstützung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und des Schweizer Verlags Edition Clandestin gewinnen können.

Großes öffentliches Interesse

Anliegen der Veranstaltung sei es, Bewusstsein für den kulturellen Reichtum der deutsch-jüdischen Moderne zu vermitteln und zugleich an deren Untergang zu erinnern, exemplarisch anhand der Lebensgeschichte des Philosophen Walter Benjamin, der sich auf der Flucht vor den Nazis 1940 selbst getötet hatte, erklärte Erster Stadtrat Helmut Sachwitz in seiner Begrüßungsrede.

Angelika Köster-Loßack, Vorsitzende des Auerbacher Synagogenvereins, machte auf die Aktualität des Konzepts der Anomie nach dem Verständnis des Soziologen Émile Durkheim aufmerksam. Danach führt die nachlassende Verbindlichkeit von religiösen Normen zu Störungen der sozialen Ordnung.

Das öffentliche Interesse an der Veranstaltung war groß: Statt der erwarteten rund 25 Gäste waren 50 gekommen. In den beengten Sonderausstellungsräumen im nördlichen Teil des Museumsgebäudes fand nicht jeder einen günstigen Sitzplatz, um dem Gesagten optimal folgen zu können – insbesondere während des von dem Philosophen und Schriftsteller Roland Merk moderierten Hauptteils des Abends.

Merk lebt in Basel und Paris und spricht französisch und deutsch gleichermaßen. Er übersetzte die von Frédéric Pajak gelesenen Passagen aus dem französischen Originaltext und befragte den Autor zu dessen Intentionen und persönlichen Hintergründen.

Dass er sein Werk zum Leben Walter Benjamins „Ungewisses Manifest“ (französisch: Manifeste Incertain) genannt habe, habe mit seiner Abneigung gegen alles Ideologische zu tun, dessen Ausdruck ein Manifest ja für gewöhnlich sei, erklärte Pajak. An Benjamins Gedanken interessiere ihn unter anderem die Betrachtung der Geschichte aus der Sicht der Besiegten. Noch dazu sei auch Benjamin selbst zu Lebzeiten total isoliert und unbekannt gewesen, wie etwa auch van Gogh oder Emily Dickinson, für die er, Pajak, sich auch sehr interessiere.

Utopische Hoffnung

Ein zentraler Punkt sei Benjamins Geschichtsverständnis, wie dieser es in seinen Betrachtungen zu dem Bild „Angelus Novus“ von Paul Klee formuliert hatte. Benjamin sah darin den „Engel der Geschichte“, der das Gesicht zurückwendet auf ein Trümmerfeld, auf die Katastrophe der Geschichte. Und doch gab es für Benjamin eine utopische Hoffnung, die, so Pajak, aus jüdischer Mystik und marxistischer Dialektik gespeist sei. Pajak dagegen interpretiert Klees Bild ganz anders: Der Engel sieht einfach gar nichts, er ist verängstigt durch die Gegenwart, in einem Paris etwa, in dem man nicht mehr leben könne.

Nicht nur Benjamins Werk, sondern auch seine Lebensspuren verfolgt Pajak. Unter anderem sei er Benjamins letzten Lebensweg bis zum Tod in Portbou mehrfach gegangen und glaube abweichend von Hannah Arendt – die Benjamin als unbeholfen und glücklos bezeichnet hatte –, dass Benjamin sehr genau gewusst habe, was er tat und was ihn erwartet hätte, wenn er sich nicht selbst getötet hätte, sagte er.

„Wie kommt es eigentlich zu der speziellen Kombination von Text und Bild?“, wollte Merk wissen. Pajak verwies auf die Flugschriften Martin Luthers, der auch schon auf die enge Verbindung von beidem gesetzt habe. Der Text sei aus dem Bewusstsein heraus konstruiert und sehr präzise. Die Zeichnung aber gebe aus dem Unbewussten heraus eine Stimmung wieder, wie es der Text nicht leisten könne.

