The Brandos im Rex

Bensheim.Am Donnerstag, 4. Oktober, gastieren The Brandos im Musiktheater Rex in Bensheim.

In der Ankündigung des Konzerts heißt es: „The Brandos begeistern mit ihrer stilsicheren Mixtur aus Creedence Clearwater Revival, 60er Jahre-Garagensound, American Roots Rock sowie einer gehörigen Portion Irish-Folk und Latinoklängen.“

Im Sommer 2017 meldeten sich The Brandos zurück mit einem neuen Studiowerk nach zehneinhalb Jahren. „Los Brandos“ hieß das lang ersehnte, fulminante Comeback-Album, es erschien rechtzeitig zu ihrer ersten Europatour seit 2009.

Lediglich ein paar Sekunden und das Aufflammen der ersten Riffs reichen für den Wiedererkennungswert. Die Band aus New York hat wie kaum eine andere Formation Begriffe wie „Old school Rock’n’Roll“ und „Handmade Guitar Rock“ verinnerlicht und umgesetzt, heißt es in der Pressemitteilung. Seit ihrem Debütalbum „Honor Among Thieves“ von 1987 überzeugen die Brandos mit schnörkellosem Rock’n’Roll.

Dave Kincaid ist unumstrittener Bandboss, Songschreiber, Gitarrist, Multiinstrumentalist, Produzent und eben genau der Typ mit dieser Wahnsinnsstimme.

Seine Mitstreiter wechselten über die Jahre, einige kommen aber immer einmal wieder zurück, so dass man durchaus von einem beständigen Pool von Brandos-„Mitarbeitern“ sprechen kann. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.09.2018