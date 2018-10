The Quireboys am Samstag im Rex

Bensheim.Die englische Band The Quireboys werden bei ihrem Konzert im Musiktheater Rex am Samstag (27.) in Bensheim (Beginn 20.30 Uhr) neben ihren Hits und Klassikern auch die Songs ihres aktuellen Albums „White Trash Blues“ vorstellen. The Quireboys starteten 1984 ihre Karriere und erspielten sich schnell in London mit ihrem vom Rhythm and Blues und Glamrock-Schattierungen beeinflussten Hardrock eine Fangemeinde. Heute können sie auf eine Bühnenkarriere zurückblicken, bei der sie zusammen mit Guns N’ Roses, den Rolling Stones oder Bon Jovi spielten.

Tickets für das Konzert gibt es im Vorverkauf auch im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, sowie unter www.musiktheater-rex.de. red/Bild: Rex

