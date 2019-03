„The Watch“ spielt Genesis-Klassiker

Bensheim.Die Prog-Rock-Band „The Watch“ kommt am Samstag, 6. April, nach Bensheim und wird ab 20 Uhr im Parktheater frühe Klassiker von Genesis präsentieren.

In der Ankündigung heißt es: „Das Beste von den ersten Genesis-Alben wurde ausgewählt, um die Zuschauer in die Ära der frühen siebziger Jahre zurückzuversetzen. Man braucht nur die Augen zu schließen – und man fühlt sich wie auf einem damaligen Konzert der berühmten Band. Keiner anderen Tribute-Band gelingt es mit einer derart emotionalen Urgewalt, die musikalische Abenteuerlust und Hochspannung von Genesis in deren Pioniertagen einzufangen.“ red/Bild: The Watch

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.03.2019