Bensheim.Die Theater-AG der 8. Klassen am Goethe-Gymnasium spielt unter der Leitung von Simone Vondung „Loriot“. Unter der Überschrift „Fake you, Loriot!“ will man den Zuschauern einen vergnüglichen Abend mit Szenen aus dem wahren Leben präsentieren.

Angeregt durch den Karikaturisten Loriot gingen die Schüler auf die Suche nach typischen Situationen in ihrem Alltag. Daraus entstanden witzige Szenen, die genauso liebevoll wie humorvoll die Mitmenschen ins Visier nehmen.

Eingeladen sind alle Schüler, Eltern, Lehrer, Freunde und Interessierte – für Mittwoch, 25. April, und Donnerstag, 26. April, jeweils um 19.30 Uhr in der Mensa des Goethe-Gymnasiums. Das Stück dauert 50 Minuten, der Eintritt ist frei. red