In Zeiten von Multiplex-Kinos und Netflix – warum sollten junge Menschen heutzutage noch ins Theater gehen?

Andrea Klein: Wenn ich mehr von Kunst erwarte als Superhelden-Action und sinnfreie Unterhaltung, sondern ästhetische Anreize, aktuelle Diskussionen, zeitgenössische Auseinandersetzung mit zeitlosen Fragen der Menschheit (zum Beispiel Büchners „Woyzeck“: Wie frei ist der Mensch?); die Wucht und Macht von Sprache in der Verbindung mit der Ausdruckskraft des Körpers – dann kann ich auf Theater nicht verzichten. Mein Mann meint immer, an kulturellen Veranstaltungen nehme nur noch der „Silbersee“ teil (sprich „alte Leute“). Ist es nicht bedeutsam, junge Menschen da heranzuführen? Mich persönlich haben schon Theaterstücke und Konzerte bis ins Innerste erschüttert – Kino, auch Kunstkino, noch nie, da mir das zu distanziert ist. Ich will Menschen hautnah erleben, auch wenn auf der Bühne „nur“ gespielt wird. Gutes Theater bietet einfach mehr als Kino.

Was war Ihre Motivation, am Theater-Projekt teilzunehmen? Was erhoffen Sie sich davon?