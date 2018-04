Anzeige

Bensheim.Schon zum dreizehnten Mal besuchte das Kindertheater „TATÜT“ den Kindergarten Sankt Michael in Auerbach. Der jährliche Theaterbesuch war auch in diesem Jahr ein Ostergeschenk des engagierten Elternbeirats an die Kinder. Mit viel Musik und Witz bereitete die Theater-Crew den Kindern einen unvergesslichen Vormittag. Es wurde mitgefiebert und viel gelacht.

Am Ende der Aufführung gab es viel Applaus von Seiten der Kinder, die sich schon jetzt wieder auf den nächsten Besuch des Theaters freuen. red/Bild: Kita