Theater in englischer Sprache begeisterte

Anzeige

Bensheim.Am Dienstag führte das White Horse Theatre, ein pädagogisches Tourneetheater, das englischsprachige Theaterstücke an deutschen Schulen aufführt und inzwischen zur europaweit größten professionellen Theatergruppe dieser Art geworden ist, gleich zwei Stücke in der Anne-Frank-Halle der Liebfrauenschule auf.

Als erstes sahen die Fünft- bis Siebtklässlerinnen das Theaterstück „A Pinch of Salt“, eine spannende Neuerzählung des englischen Volksmärchens, das Shakespeare als Vorlage für „King Lear“ verwendete. Das Märchen handelt von verrückten Königen, arroganten Prinzen, unterdrückten Dienern und blinden Bettlern. Das junge Publikum war von der Geschichte voller Humor und Fantasie sichtlich begeistert, was auch an der kindgerechten Einbindung in das Stück lag. Die Schülerinnen lachten viel und herzlich und fieberten bis zum Happy End mit.

Danach erlebten die Acht- bis Zehntklässlerinnen das Theaterstück „Neighbours with long Teeth“, in dem die Familie Smith entsetzt feststellen muss, dass waschechte Vampire in die gutbürgerliche Nachbarschaft gezogen sind. Sohn Rick fühlt sich jedoch sofort zum Vampirmädchen Phylthia hingezogen. Werden die Smiths ihren Hass auf die ungewöhnlichen Nachbarn überwinden? Das humorvolle Stück über Vampire, das zugleich gegen Fremdenfeindlichkeit aufruft, kam bei den Mittelstufenschülerinnen ebenfalls sehr gut an.