Die Aufführungen sind am Samstag/Sonntag, 11. und 12. August, sowie am darauffolgenden Wochenende 18. und 19. August – jeweils um 12 Uhr. Treffpunkt für die Stadtführung ist der Hospitalbrunnen an der Ecke Hauptstraße/Gerbergasse in der Bensheimer Fußgängerzone.

Tickets kosten fünf Euro und sind unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung erhältlich. Für besondere Anlässe ist diese Stadtführung auch privat zu buchen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.07.2018