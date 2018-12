Theaterabend in Zell

Zell.Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag hebt sich in Zell wieder der Theatervorhang. Die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Zell spielt das Stück „Ein Doktor muss her“.

Paula (Iris Hombeuel) antwortet auf eine Zeitungsanzeige, um Nichte Uschi (Paulina Fink) mit einem Arzt zu verkuppeln. Leo (Arthur Mühlum), ihr Bruder, wäre damit einverstanden, steht ihm doch eine Prüfung durchs Finanzamt ins Haus. Auch hat er seine letzte Kuh verloren – und so könnte man den Kuhstall in eine Praxis umbauen. Hilde (Sabrina Machu), die Nachbarin, riecht den Braten und will Tochter Renate (Tina Hörr) mit dem Arzt verheiraten, doch die hat andere Pläne. Doch dann beginnt das Chaos: Der Arzt wird für den Finanzbeamten gehalten – und Klaus (Sebastian Herpel) gefällt sich in dieser Rolle. Und jetzt kommt auch noch der gesuchte Heiratsschwindler Heinrich (Helmut Schwinn) ins Spiel . . .

Das Stück wird am 26., 27. und 28. Dezember jeweils um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Zell aufgeführt. Der Kartenvorverkauf findet immer mittwochs ab 20 Uhr in der Feuerwehrunterkunft Zell statt, weitere Karten sind an der Abendkasse erhältlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.12.2018