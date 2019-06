Theaterabende bei der Harmonie

Bensheim.Auf Einladung der Harmonie Fehlheim gastierte die Theatergruppe des VzEdT aus Einhausen in Fehlheim im Pfarrzentrum. An zwei Abenden schafften es die Akteure, das Publikum mit ihrem Schwank „Ramba Zamba am Lido Maccaroni“ zu begeistern. Die Zuschauer im vollbesetzen Pfarrzentrum spendeten der spielfreudigen Gruppe um Jacky Degen an beiden Abenden langanhaltenden Applaus. Der Besuch der Einhäuser Laienspielschar hat sich zur Freude der Harmonie Fehlheim im Laufe der Jahre zu einer liebgewonnenen Tradition entwickelt. Die Vorsitzenden Angelika Langer-Schulz und Astrid Rossmanith gratulierten der Theatergruppe zu ihrem 40. Geburtstag und freuten sich auf weitere gemeinsame Aktivitäten. red/Bild: Harmonie

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.06.2019