Theaterherbst in Schwanheim

Schwanheim.Wenn sich die Blätter verfärben und im Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim abends lange Licht brennt, kann man sicher sein, dass die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Schwanheim ihr neues Stück probt. In diesem Jahr wird es wieder etwas ganz Besonderes, zumindest für die Lachmuskeln der Zuschauer. Das Stück „Die Frankfurter Filiale“ , in Anlehnung an die Hamburger Filiale von Curt Kraatz und Max Neal, verspricht einen heiteren Abend.

Die Geschichte dreht sich um den Schwanheimer Lebemann Theobald Möller, der sich in Frankfurt ein Domizil der schönen Lebensart errichtet hat, und dieses seiner Familie als seine Geschäftsfiliale vermittelt, die ab und an besucht werden muss. Der clevere Geschäftsmann hat – wie er glaubt – an alles gedacht, allerdings hat er die Rechnung ohne Frau und Tochter gemacht. Wie in einem tollen Schwank üblich wird es turbulent, eine Verwicklung jagt die nächste. Die Aufführungen sind am 19. Oktober (19.30 Uhr), 20. Oktober (17 Uhr) und am 26. Oktober (19 Uhr). Der Kartenvorverkauf startet am 29. September zum Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Schwanheim, anschließend im Friseursalon Schuster in Schwanheim (Tel. 06251/71262) und am Infotelefon (Tel. 0177/5673133). Restkarten an der Abendkasse. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.09.2019