Theaternachwuchs steht auf der Bühne

Zell.Die SKG Bensheim Zell freut sich, auch in diesem Jahr die Kinder- und Jugendtheatergruppe präsentieren zu können. Seit den Sommerferien laufen die Proben der jungen Nachwuchsschauspieler. Die Theaterstücke „Der letzte Schlag der Knackerbande“ und „Zauberkraut?“ werden am Samstag, 10. November, um 19 Uhr und am Sonntag, 11 November, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Zell aufgeführt.

Zum Inhalt: Bei „Der letzte Schlag der Knackerbande“ geht es darum, dass eine Bande den Tresor einer Universität plündern will. Einige unerwartete Besucher und eine misslungene Sprengung des Tresors erschweren ihr aber das Handwerk.

Das Stück „Zauberkraut?“ wird von der SKG-Jugendtheatergruppe aufgeführt. Waldzwerg Herkules findet ein Kraut, von dem er vermutet, dass es magische Kräfte besitzt. Die Füchse Fix und Foxi beobachten ihn dabei und versuchen ihm das Kraut wegzunehmen. Nachdem der Zwerg von der Seefee erfahren hat, dass es sich wirklich um das Zauberkraut handelt, fragt er die Heckenhexe nach dem Zauberspruch. Aber diese möchte Herkules den Spruch natürlich nicht einfach verraten.

Am Samstagabend ist für Speisen und Getränke gesorgt und am Sonntag wartet ein Kuchenbüffet auf die Gäste. Der Eintritt ist frei. red

