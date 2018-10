Theaterwerkstatt für Kinder

Bensheim.Darstellerin Annette Fischer bietet für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren einen Schnuppertag und einen Workshop im PiPaPo-Theater an. Auf die kleinen Schauspieler warten spannende Bühnenabenteuer.

In Theater- und Rollenspielen können sie ihre eigenen Geschichten erfinden, auf der Bühne spielen und ihre Kreativität ausleben. Der Spaß soll dabei nicht zu kurz kommen.

Anmeldung für Workshop

Der Schnuppertag findet am Mittwoch, 17. Oktober, von 16 Uhr bis 17.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Die Theaterwerkstatt selbst beginnt am Mittwoch, 24. Oktober, und geht bis Donnerstag, 6. März, jeweils von 16.30 bis 18 Uhr. In den Ferien wird der Workshop nicht abgehalten, heißt es in der Pressenotiz.

Anmeldung für den Schnuppertag oder den Workshop gehen an annette.fischer2007@web.de. red

