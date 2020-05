Thema Dorfentwicklung

Bensheim.Am morgigen Dienstag (26.) treffen sich die Mitglieder der SPD-Fraktion um 19 Uhr zu ihrer wöchentlichen Video-Fraktionssitzung.

Die Dorfentwicklung in Bensheim ist auch durch die Coronapandemie unterbrochen worden. Die Stadt Bensheim möchte zu diesem Projekt möglichst viele Bürger aus den Stadtteilen einbeziehen. Ab diesem Mittwoch (27.) geht – wie berichtet – die aktualisierte Homepage online.

Damit startet eine Onlinebeteiligung, diese dauert bis zum 24. Juni. Die SPD-Fraktion wird sich mit den Pflichtthemen des Programms beschäftigen. Zu nennen sind hier in erster Linie die städtebauliche Entwicklung und Wohnen, Innenentwicklung und Leerstand sowie die demografische Entwicklung.

Anträge und Anfragen

Die Vorbereitung zu den Sitzungen der Ortsbeiräte und Ausschüsse ist sehr umfangreich: Rund dreißig Anträge, Anfragen sind zu sichten und zu bewerten. Diese Anträge werden dann in der Stadtverordnetensitzung am 25. Juni behandelt und abgestimmt, schreibt die SPD in einer Pressemitteilung. red

