Bensheim.Angesichts der großen Nachfrage nach Wohnungen und vor allem steigenden Mieten verfolgt die CDU-Fraktion nach eigenen Angaben das Ziel, an verschiedenen Stellen der Stadt den weiteren Bau von Häusern zu ermöglichen. Dazu zähle auch die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum. Das größte Projekt hierbei ist die Entwicklung des seitherigen Meerbachsportplatzes als Siedlungsfläche.

„Ein größeres Angebot soll für bezahlbaren Wohnraum in Bensheim sorgen. Hierbei berücksichtigt die CDU auch den Bedarf an Sozialwohnungen“, erklärt Stadtverordneter Sibylle Becker. „Für die angestrebte Bebauung des Meerbachsportplatzes steht nun der nächste Schritt an, über den Verkauf an einen der Bieter ist zu entscheiden.“

Nachdem im vergangenen Jahr unterschiedliche städtebauliche Entwürfe vorgestellt worden waren, hat der Magistrat nun die eingegangenen Kaufangebote überprüft. Die städtischen Gremien werden über den Verkauf entscheiden, zuvor findet am Mittwochabend (30.) eine Bürgerinformationsveranstaltung statt.