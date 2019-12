Thema Sozialwohnungen

Bensheim.Der Bedarf an Sozialwohnungen ist unverändert hoch. Die Grüne Liste Bensheim (GLB) begrüßt, dass die Wohnbau Bergstraße das Quartier in der Elbe- und Moselstraße neu überplanen und entwickeln möchte. Hierzu sollen die Eigentumsverhältnisse neu geregelt, neue Belegungsrechte für die Stadt geschaffen und neue Sozialwohnungen gebaut werden. „Es ist gut, dass Stadt und Wohnbau gemeinsam für Verbesserungen bei den Sozialwohnungen sorgen wollen“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Viele Sozialwohnungen, die in den 60er und 70er Jahren gebaut worden sind, sind aus der vertraglich befristeten Belegungs- und Mietpreisbindung herausgefallen. Bis 2030 werden weitere 294 Wohnungsbindungen in Bensheim auslaufen, wie die Verwaltung mitgeteilt hat: „Dass es hier Handlungsbedarf gibt, ist uns bekannt und mit den Neubauprojekten am Meerbachsportplatz, beim EKZ, in der Dammstraße, bei der alten Brotfabrik und mehreren kleineren Objekten sind derzeit 316 neue Sozialwohnungen in Planung oder schon im Bau“, so Stadtverordneter Moritz Müller.

Die Vertragsentwürfe sind Gegenstand der Beratungen der Fraktionssitzung heute (3.) um 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof. red

