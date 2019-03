Themenabend zur Taufe

Bensheim.Am heutigen Dienstag (12.) findet um 20 Uhr der Themenabend „Taufe – mehr als ein Tropfen Wasser“ mit Pfarrer Thomas Catta als Referent statt.

Der Seelsorger der katholischen Stadtkirche Sankt Georg will gemeinsam mit Rainer Stephan, Leiter der Gemeindekatechese des Bistums Mainz, zum Nachdenken über die Sinnhaftigkeit des Sakraments der Taufe anregen. Dabei wird es um die Frage gehen: Wie können wir in der heutigen Zeit den Glauben anbieten, und Kindern durch die Taufe – der Aufnahme in die Glaubensgemeinschaft – auf ihrem Lebensweg eine Orientierung geben?

Der Themenabend finanziert sich über Spenden, die Referenten bieten Gelegenheit zur Diskussion, wollen Denkanstöße geben. Zeit für Begegnungen, zum Austausch und einem Miteinander stehen im Vordergrund. Der Themenabend steht allen Interessierten offen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.03.2019