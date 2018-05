Auerbach, Restaurant-Eröffnung "Thilio", auf dem Bild Inhaber, gelernter Koch Henning Thiel, Aufnahmedatum 07.02.2018, Foto: Thomas Zelinger © Thomas Zelinger, Foto urheberrechtlich geschützt; Veröffentlichung nur mit Genehmigung

BENSHEIM.Henning Thiel weiß, wie besondere Pasta gemacht wird. Deshalb lässt er diese eigens nach seinem Rezept in einer Manufaktur fertigen, um sie sodann in seinem Restaurant „Thilio“ zuzubereiten und zu servieren.

Das „Thilio“ hat in Auerbach am Berliner Ring 147 neu aufgemacht. Der Name des Restaurants, das auch Bistro und Café ist, ist eine Reminiszenz an Thiels einstigen Spitznamen.

...

Sie sehen 38% der insgesamt 1030 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.02.2018