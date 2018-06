Anzeige

Bensheim.Die Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim hat wieder einen stellvertretenden Schulleiter, der bereits im Rahmen einer Gesamtkonferenz seinen Einstand in der Schulgemeinde geben konnte. Neben der engen Zusammenarbeit in der Schulleitung wird Thomas Stricker auch in den Bereichen Sicherheit und Personaleinsatz seine zukünftigen Arbeitsschwerpunkte haben, ebenso wie die Begleitung der anstehenden Sanierungsmaßnahmen im Westtrakt und im Bereich der Schulentwicklung.

Zu diesem zentralen Vorhaben der zukünftigen Ausgestaltung pädagogischer Arbeitsfelder zählen neben dem Arbeitsfeld „Schule und Gesundheit“ auch die Querschnittsaufgabe der Integration von Schülern nicht deutscher Herkunftssprache in vielfältigen Varianten.

Thomas Stricker freut sich auf die zahlreichen Aufgaben und Herausforderungen, welchen er sich gerne in vertrauensvoller Arbeit mit allen Akteuren des schulischen Alltags stellen wird. Er hat bis vor kurzem die kommissarische Leitung des Aufnahme- und Beratungszentrums in Heppenheim wahrgenommen, ist als fachlicher Unterrichtsentwicklungsberater für das Fach Deutsch an Gymnasien tätig gewesen sowie zertifizierter Fortbilder im Bereich Gesellschaftswissenschaften.