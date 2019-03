Thorsten Havener liest Gedanken

Bensheim.Deutschlands bekanntester Gedankenleser und Bestseller-Autor Thorsten Havener ist zurück auf der Bühne. Nachdem er sich in seinem letzten Programm der Körpersprache widmete, geht er jetzt einen Schritt weiter: Sein neues Programm führt nach eigenen Angaben „direkt in die Köpfe“ der Zuschauer.

In unterhaltsamen Live-Experimenten erleben sie, welchen ungeheuren Einfluss unsere Gedanken auf unsere Emotionen und damit auch auf unser Handeln haben.

In Bensheim tritt Havener mit „Feuerproben“, so der Titel seines Programms, am 11. April im Parktheater auf. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Der Entertainer und Bestseller-Autor hat ein Abendprogramm erarbeitet, das nicht nur Spaß machen und verblüffen, sondern auch inspirieren und informieren soll. Er zeigt, wie man mit den „Feuerproben“ im Alltag umgeht und bietet einen Abend mit Erkenntnissen über die menschliche Psyche.

