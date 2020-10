Tipps von engagiertem Naturschützer

Bensheim.Arik Siegel hieß der Gast in der Öko-Talk-Reihe von Otto Merkel in der Fußgängerzone. Siegel ist Gemeindepädagoge und schon seit jeher Naturschützer. Er arbeitet beim Nabu mit und macht außergewöhnliche Fotos von Schmetterlingen.

Er komme in seiner Arbeit mit Jugendlichen – so berichtete er – immer wieder auf das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu sprechen. Das Thema ergebe sich oft beiläufig oder Jugendliche würden danach fragen. „Was aber noch viel wichtiger ist und was man nur schwer in Worte fassen, aber im Kontakt mit ihm erleben kann: Er bringt sich als Person authentisch ein“, schreibt der Organisator der Gesprächsrunde. Und weiter: „Sicherlich ist es das, was wirklich wirkt und ankommt.“

Wenn beispielsweise bei einer Freizeit gekocht werde, so bringe Arik Siegel ins Spiel, bio und regional einzukaufen, so gut es geht. Und wenn es dann noch schmeckt: „Volle Punktzahl!“ Solche Erlebnisse blieben hängen. Und es gebe viele Anlässe, über nachhaltige Möglichkeiten zu sprechen, nicht nur beim Essen, auch bei der eigenen Kleidung, bei technischen Geräten (Fairphone oder E-Autos) oder persönlichen Gewohnheiten.

„Es sind oft viele Kleinigkeiten, die zum Großen und Ganzen beitragen“, betont Siegel. Und vieles fair Hergestellte sei nicht wirklich teurer. „Es gibt so viele Möglichkeiten und die sollte man nutzen“, appelliert er an die Bürger. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.10.2020