Tipps zum Stressabbau und für gesunden Schlaf

Auerbach.Der zwölfte Gesundheitstag der Firma Sanner drehte sich vornehmlich um die Themen Stressbewältigung und Schlafanalyse. In der Kantine genossen Mitarbeiter den ganzen Tag lang ein interessantes Büfett aus unterschiedlichen Tipps und Praxistrainings für ein balanciertes Leben am Arbeitsplatz und in der Freizeit.

„Gesundheitsmanagement ist zentraler Teil einer modernen

...