Anzeige

Am „Steinernen Tisch“, der 1797 als Rast und Sammelplatz errichtet wurde, wurde eine Rast eingelegt. An dieser Stelle sollte sich früher eine Gerichtsstätte befunden haben. Den Rundgang beendete man dann wieder am Ausgangspunkt Kortelshütte. Am Abend wurde dann mit Spannung das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden auf der Großleinwand des Hotels angeschaut, das mit einem Siegtor in der letzten Minute frenetisch gefeiert wurde. Sonntags machte man eine kleine Wanderung Richtung Rothenberg, wo man den Baumlehrpfad ging. Auf der Rückfahrt machte man noch Halt in Ladenburg mit seiner schönen spätmittelalterlichen Altstadt. red/Bild: SKG

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.06.2018