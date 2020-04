Tischtennis-Abteilung stellt sich neu auf

Fehlheim.Ausnahmesituationen erfordern besondere Maßnahmen – auch bei Mitgliederversammlungen von Vereinen. So hielt der Förderverein der Tischtennisabteilung des VfR Fehlheim seine Zusammenkunft kürzlich per Video-Konferenz ab. Beim virtuellen Treffen ging es maßgeblich darum, Weichen für die Zukunft zu stellen.

Vorsitzender Claudio Schubert skizzierte die Ausgangslage. So ging eine der erfolgreichsten Spielzeiten der Vereinsgeschichte wegen der Corona-Pandemie vorzeitig zu Ende. Unterm Strich standen für die Grün-Weißen dadurch die Aufstiege der zweiten, dritten und vierten Mannschaft sowie der Klassenerhalt der ersten Mannschaft in der Regionalliga West auf einem für Fehlheimer Verhältnisse herausragenden vierten Platz.

„Die Sponsorensuche wird weiterhin eine zentrale Aufgabe des Fördervereins bleiben“, merkte Schubert an. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass durch die Folgen der Corona-Krise die Suche nach finanziellen Unterstützern noch herausfordernder wird, als sie bisher schon war – selbst wenn man als Verein über Jahre hinweg sowohl in der Jugendarbeit als auch im Seniorenbereich auf einem hohen Niveau ist.

Doch nicht nur extern, auch intern müssen Aufgaben bewältigt werden. Claudio Schubert teilte mit, dass er als Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Da auch der Leiter der Tischtennis-Abteilung, Rainer Willems, sein Amt niederlegen wird, müssen die Führungspositionen neu besetzt werden. Immerhin könnte Schubert für Willems die Abteilungsleitung übernehmen. Der Förderverein soll sich künftig wieder stärker auf seinen ursprünglichen Auftrag konzentrieren und weniger die operativen Belange der Abteilung – wie Mannschaftsplanung und Spielbetrieb – begleiten.

Kassenwart Detlev Pfeiffer konnte zwar von konstant hohen Einnahmen durch Spenden und Werbebeiträgen berichten. Er verdeutlichte aber, dass durch die Corona-Krise mit Abstrichen gerechnet werden müsse.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands ging es um die Neuaufstellung des Fördervereins und der Abteilung. So will sich der bisherige Abteilungsleiter Rainer Willems weiterhin umfangreich einbringen, aber nicht mehr in vorderster Reihe agieren.

Claudio Schubert stünde als sein Nachfolger bereit, unterstützt von Willems und Ramon Tengel. Chantal Ohlemüller erklärte sich bereit, eine aktive Rolle in der Jugendarbeit einzunehmen, ebenso wie Stefan Hirschbrich und weitere Personen aus dem Vereinsumfeld. Bis zur Hauptversammlung des Gesamtvereins am 5. Juni muss sich die Abteilung entsprechend aufgestellt und einen neuen Vorsitzenden gewählt haben.

Beim Förderverein bleibt Claudio Schubert zunächst kommissarisch im Amt, bis ein neuer Vorsitzender gewählt wird. Ein Kandidat für den Posten hatte sich Bedenkzeit erbeten.

Als stellvertretender Vorsitzender fungiert weiterhin Matthias Schilling, Kassenwart und Schriftführer bleibt Detlev Pfeiffer. Mehrere Beisitzer sollen künftig den Vorstand unterstützen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 15.04.2020