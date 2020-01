Töpferkurse in der Kirchbergschule

Bensheim.In den Töpferkursen für Erwachsene der Kreisvolkshochschule in Bensheim dreht sich alles um Ton. Geliefert wird Theorie und Praxis für die Arbeit mit dem erdigen Material: verschiedene Techniken, mit denen sich Ton formen lässt, auch Oberflächenbehandlung. Modelliert werden Figuren, Torsi und Köpfe. Vorkenntnisse im Tonen sind hilfreich – es geht auch ohne. Kurse für Erwachsene gibt es mittwochs, ab 12. Februar, oder donnerstags, ab 13. Februar, jeweils von 18 bis 21.15 Uhr. Die Kurse finden in Bensheim in der Kirchbergschule statt. Anmeldungen und weitere Infos entweder direkt über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder am Telefon unter 06251/ 1729621. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.02.2020