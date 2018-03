Tötungsauftrag im Call-Center

Anzeige

Erik, ihr zukünftiger Mann, fliegt auf ihren Anzug samt Inhalt. Es folgen Schwangerschaft, Geburt der kleinen Tochter Samantha, genannt Sam, und Ehe. Die Liebe zu ihrer Familie ist das Lindenblatt ihrer Rüstung, ihre Achillesferse.

Nach der Geburt will sie zu ihrem alten Arbeitsplatz zurück und wieder fliegen. Zu ihrem Entsetzen wird sie jedoch von der „Airforce“ zur „Chairforce“ versetzt. Bei den „Sesselfurzern“ soll sie zwölf Stunden am Tag Drohnen lenken, also am Boden fliegen. „Zum Krieg fahren wir zur Schichtarbeit“, Vorstadtidylle und Familienanschluss inklusive.

Die Ex-Pilotin bemüht sich um Anpassung. Ihre Vorgesetzten werden nicht müde, ihr zu erklären, welches Geschenk ihr damit gemacht worden ist. Sie darf modernste Waffentechnik einsetzen, ohne Leib und Leben zu riskieren und abends zur Familie nach Hause kommen. Doch sie wird rasch eingeholt von der langweiligen Routine des grauen Bildschirms, vor dem sie sitzt.

Ihre Welt schrumpft zum Container. Sie sitzt im Büro, erhält Anweisungen per Kopfhörer und sieht ihr Leben in der Dauerbeschallung verschwinden. Der kaugummikauende 19-jährige Assistent vervollständigt das Bild eines Call-Centers.

Aus dem Alltagstrott reißt sie ihre erste echte Kriegssituation. Vor einem Konvoi, dessen Schutz sie per Drohnenbeobachtung garantieren soll, befinden sich verdächtige Gestalten. Sie zoomt mit dem Auge der Drohne heran, sieht Männer, der Kopfhörer spricht die Männer „schuldig“, sie drückt den Knopf, eineinhalb Sekunden später ein lautloses „Boom“. Sie ist über ihnen. Der Tod ist über ihnen. Es ist nicht fair. Die Götter sind in den Kopfhörern. Die Grenzen zwischen ihrem Leben und dem Bildschirm verschwimmen zu einem grauen Brei.

Die Pilotin soll die Nummer 2 der Terroristenszene jagen. Der Einäugige wird durch schwebende Augen verfolgt, doch mehrfach verfehlt, weil er sich gut versteckt. Vom Jagdfieber gepackt, steigert sie sich immer weiter hinein. Endlich macht er einen Fehler, besucht seine Familie. Er steigt aus dem Auto, ein kleines Mädchen läuft auf ihn zu. Ein Mädchen wie Sam. Sie sieht sie vor sich und kann den Knopf nicht drücken. Sie hört die Stimmen der Götter, doch sie kann „Sam“ nicht töten.

Sarah Grunert zeigt das Zerbrechen ihrer Bühnenfigur hautnah. Aus der starken Kampfpilotin wird ein am Boden zerstörtes menschliches Wesen. Eineinhalb Sekunden haben dafür ausgereicht. Der Zuschauer sieht ihr nacktes Gesicht in Nahaufnahme auf einer riesigen weißen Leinwand ganz in Grau.

Dann senkt sich der Vorhang. Gebannt von der mitreißenden Darbietung ist das Publikum erst in Schockstarre und bedankt sich dann mit langanhaltendem Applaus.

Maari Freese, Charlotte Sturm,

Carla Fuchs und Leo Reißler

(LK Deutsch, Q 2, AKG)

Info: Weitere Schülertexte unter: www.bergstraesser- anzeiger.de/theaterwoche

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.03.2018