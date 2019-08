Tolle Stimmung bei der Sichelhenk

Schwanheim.Für beste Unterhaltung sorgte Rico Bravo in Schwanheim. Mit seinen Schlagerklassikern, die im und vor dem Gemeinschaftshaus die Zuhörer zum Mitsingen und Tanzen animierten, erfreute er die zahlreichen Besucher der Sichelhenk.

Mit seiner Schlagerrevue entführte er die Gäste in die 70er, 80er und 90er Jahre. Bei dem mehrstündigen Konzert war natürlich bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Gefeiert wurde in Schwanheim von Freitag bis Sonntag. Den Auftakt zum beliebten Schwanheimer Traditionsfest bildete zum ersten Mal eine Weinprobe mit Erzeugnissen aus der Region. Am Sonntag kamen die Kinder mit einem abwechslungsreichen und spannenden Programm voll auf ihre Kosten. df/

