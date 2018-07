Tom Wax legt morgen im Fantasy auf

Anzeige

Bensheim.Tom Wax zählt bis heute einer der führenden Vertreter der elektronischen Musikszene in Deutschland und hat viele DJs und Producer weltweit mit seinem einzigartigen Sound zwischen House und Techno inspiriert. Auch nach über 25 Jahren hinter dem DJ Pult ist er noch immer „on a mission“ und beweist dies eindrucksvoll mit seinen aktuellen Veröffentlichungen.

Überzeugen kann man sich davon am Freitag (6.) im Fantasy in Bensheim. Dort legt Tom Wax ab 20.30 Uhr auf. Anfang der 90er Jahre schrieb der Künstler mit seinen Projekten Arpeggiators, Microbots oder DJ Tom & Norman und den heutigen Klassikern „Cosmic Evolution“, „Freedom Of Expression“ oder „Tales Of Mystery“ elektronische Musikgeschichte. Mit dem Projekt AWeX und dem Track „It is Our Future“ auf dem Kult-Label Plastic City gelang ihm Mitte der 90er der internationale Durchbruch. Ab dem Jahr 2000 konzentrierte er sich voll auf seine Soloprojekte.

Es folgte weitere Veröffentlichungen und Zusammenarbeiten mit Musikern wie Yello, Erasure, Jam&Spoon oder Tomcraft. Neben seinen DJ-Gigs auf der ganzen Welt hat Tom Wax seit 2004 seine eigene Radioshow. Zuerst beim Hessischen Jugendsender YOU FM, wo er auch seit 2000 zu den DJs der Clubnight gehört. Von 2010 bis 2013 war er mit seiner Show „Phuture Sounds“ beim Online-Radio „Big City Beats FM“ am Start. Weitere wichtige Eckpfeiler seiner über 25-jährigen Karriere waren das „Music Discovery Projekt“ 2007 mit Startdirigent Parvo Järvi und dem Symphonie-Orchester des Hessischen Rundfunks und seine Zeit als DJ im legendären Frankfurter Club Dorian Gray.